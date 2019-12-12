Перевірка навчальних закладів України: порушення та штрафи

Чимало навчальних закладів в Україні мають великі проблеми з пожежною безпекою. Перевірки це виявляють, виписуються штрафи, даються вказівки виправити, але часто все залишається, як було. Як кажуть фахівці: тому що штрафи смішні. Тож керівництву простіше їх сплатити, ніж морочитись з безпекою.

Київська академія мистецтв, навчання з евакуації в разі пожежі. Дитячий натовп неквапливо просувається до виходу, бо їм перешкоджають турнікети і закриті двері.

Та батькам не до сміху, вони ще у вересні звернулись до київських надзвичайників перевірити академію.

Однак три місяці після позапланової перевірки минули, а турнікети ніхто не демонтував.

Більше того, після перевірки академія судиться із рятувальниками, там стверджують що припис не отримували, а підпис ректора на документі начебто сфальшований.

Хоча протокол про штраф інспектор керівництву вручив.

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Проблем із пожежною безпекою керівництво не бачить і хвалиться системою сигналізації на мільйони гривень. Хоча в березні, під час планової перевірки інспектори вказали про закриті евакуаційні виходи – в грудні нічого не змінилось.

Зараз пожежні інспектори за планом перевіряють університети та коледжі один раз на два роки, школи та дитсадки – двічі на рік. План перевірок складають на рік, до того ж заклад повинні попередити за 10 днів до інспекції. Виходить, що за той час усі недоліки можна швидко усунути. Хоча навіщо? Якщо штрафи мізерні.

Навіть у разі суттєвих порушень, які загрожують життю, закрити небезпечний заклад може тільки суд.

На пам’яті інспекторів не було жодного закладу, який би на відмінно виконав правила пожежної безпеки. За даними рятувальників, понад половина шкіл та вишів не забезпечені системами пожежної автоматики. А це питання не лише на мільйони гривень, а й на тисячі життів.

Факти ICTV раніше писали про те, яка пожежна безпека вишів Києва та Дніпра.

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