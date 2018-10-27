Первые военные игры в Украине Стальная мощь: полоса препятствий, стрельба и кросс

На Днепропетровщине впервые стартовали военно-спортивные игры Стальная мощь. В течение трех дней команды военных и ветеранов боевых действий соревнуются в условиях, максимально приближенных к боевым.

Никаких возрастных ограничений, единственное условие – отсутствие проблем со здоровьем. Первыми тактическую полосу препятствий преодолевают полицейские.

Условия, в которых находятся участники, максимально приближенные к реальным. С окопов открывают огонь, а вдоль всей полосы – подрывают взрывные пакеты и дымовые шашки.

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Бойцы, ветераны АТО, полицейские и гражданские – всего более 60 участников.

Игры организаторы обещают проводить ежегодно и сделать их международными. Все, чтобы популяризировать военную службу, а главное – помочь нашим армейцам адаптироваться к мирной жизни.

Напомним, с начала военных действий на Донбассе небоевые потери среди украинских армейцев – почти 900 человек.

Опубликовано Октябрь, 27 в 14:56



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