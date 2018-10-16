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Суициды и умышленные убийства: 900 человек – небоевые потери наших армейцев

С начала военных действий на Донбассе небоевые потери среди украинских армейцев – почти 900 человек.

Преимущественно это суициды, а также умышленные убийства, произошедшие в результате посттравматического стрессового расстройства. Такую ужасную статистику сегодня озвучил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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По его мнению, страна сейчас должна перенять опыт Израиля и США по предотвращению негативных последствий посттравматических расстройств у военных. В частности, сегодня в Краматорске начался многодневный учебный семинар по вопросам военной психологии и психиатрии. Там будут обучать командиров подразделений первыми обнаруживать у бойцов признаки психических расстройств.

Напомним, враг не прекращает атаковать наши позиции. За сутки зафиксировано 23 обстрелы. Среди украинских воинов есть раненые. Российские наемники активно применяют тяжелые минометы.

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