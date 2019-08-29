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Факты / Украина

Рада утвердила состав нового Кабмина

Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабмина Украины.

Рада утвердила состав нового Кабмина

Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабмина, которые предложил новый премьер-министр Алексей Гончарук.

За такое решение проголосовало 281 народный депутат, 26 – высказались против, 45 – воздержались.

Читайте: Верховная Рада: онлайн прямой эфир первого заседения депутатов IX созыва

В новое правительство вошли:

  • Дмитрий Кулеба – вице-премьер по евроинртеграции
  • Михаил Федоров – министр цифровой трансформации
  • Дмитрий Дубилет – министр Кабинета министров
  • Тимофей Милованов – министр экономического развития и торговли
  • Денис Малюська – министр юстици
  • Оксана Маркарова – министр финансов
  • Алексей Оржель – министр энергетики и экологии
  • Владислав Криклий – министр инфраструктуры
  • Алена Бабак – министр развития громад и территорий
  • Анна Новосад – министр образования и науки
  • Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта
  • Арсен Аваков – министр внутренних дел
  • Зоряна Скалецкая – министр здравоохранения
  • Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
  • Юлия Соколовская – министр социальной политики
  • Андрей Загороднюк – министр обороны
  • Вадим Пристайко – министр иностранных дел.

Гончарук присягнул перед Радой как глава Кабмина.

Напомним, что сегодня, 29 августа, состоялось первое заседание Верховной Рады Украины IX созыва. Факты ICTV сообщают, как оно прошло, что приняли и чем запомнилось.

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