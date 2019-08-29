Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабмина Украины.

Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабмина, которые предложил новый премьер-министр Алексей Гончарук.

За такое решение проголосовало 281 народный депутат, 26 – высказались против, 45 – воздержались.

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В новое правительство вошли:

Гончарук присягнул перед Радой как глава Кабмина.

Напомним, что сегодня, 29 августа, состоялось первое заседание Верховной Рады Украины IX созыва. Факты ICTV сообщают, как оно прошло, что приняли и чем запомнилось.