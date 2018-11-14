Перший сніг у Києві: рекордні затори, сотні ДТП і травмовані на тротуарах

Снігова стихія накрила значну частину України. Товщина покриву вже сантиметрів 5-10. Столицю наразі рясно замітає. Що добре – це подекуди бачити на вулицях спецтехніку та прибиральників, які сиплють на сніг сіль та пісок.

Чого не скажеш про відповідальність автовласників та перевізників – дуже багато машин та автобусів виїхали на дороги на літній гумі. Хоча про снігопади попереджали завчасно.

Дорожна мапа Києва зараз уся в червоних лініях, а громадський транспорт вже відхилився від графіка.

Читайте: Камікадзе за кермом чи безпечний водій: хто ви на дорозі взимку? ТЕСТ

Навіть Хрещатик фактично ніхто не чистив, що вже казати про віддалені вулички.

Через сніг на тротуарах люди вже падають. Комунальники говорять, що робочих сил і рук їм не вистачає.

Раніше Факти ICTV писали, як вести себе в ожеледь: як не впасти і куди звертатися за допомогою.

Опубліковано Листопад, 14 в 13:25



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.