Первый в мире полностью автономный дом: украинский PassivDom

Западная пресса окрестила стартап украинских предпринимателей под названием PassivDom, как дом, в котором можно пережить зомби-апокалипсис.

Наши изобретатели построили вполне автономный дом.

Он не требует никаких ресурсов извне, кроме солнечного света и воздуха. Дом мобильный – при необходимости его легко можно перевезти на другое место.

Все необходимое электричество генерируют солнечные панели, вмонтированные в крышу. Хватает и на охлаждение летом, и на обогрев зимой, говорят разработчики.

Хотя замерзнуть в таком доме невозможно, даже если свет исчезнет. Потому что его стены сделаны из специальных, сверхстойких композитных материалов.

На дом дают пожизненную гарантию. Попасть внутрь чужакам непросто – стены и окна сверхпрочные, а вот владелец может открывать двери просто прикосновением пальца.

Цена дома – $140 тыс. А вариант в максимальной комплектации потянет на все $200 тыс. и выше. Но спроса на жилье достаточно, говорят разработчики.

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Вскоре надеются начать серийное производство. В Украине же планируют сосредоточиться на новых разработках и экспериментах.

К слову, киевлянин Валерий Петущак один из первых украинцев, кто проплыл на яхте вокруг света. Сделал он это под флагом своей уже независимой страны. Он преодолел три океана, 12 морей и 30 тысяч миль под сине-желтым флагом.

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