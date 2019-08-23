Перший у світі повністю автономний будинок: український PassivDom

Західна преса охрестила стартап українських підприємців під назвою PassivDom, як будинок, у якому можна пережити зомбі-апокаліпсис.

Наші винахідники звели цілком автономний будинок.

Він не потребує жодних ресурсів ззовні, крім сонячного світла та повітря. Дім мобільний – за потреби його легко можна перевезти на інше місце.

Усю необхідну електрику генерують сонячні панелі, вмонтовані у дах. Вистачає і на охолодження влітку, і на обігрів узимку, кажуть розробники.

Хоча замерзнути в такому будинку неможливо, навіть якщо світло зникне. Бо його стіни зроблені зі спеціальних, надстійких композитних матеріалів.

На будинок дають довічну гарантію. Потрапити всередину чужинцям непросто – стіни та вікна надміцні, а от власник може відчиняти двері просто дотиком пальця.

Ціна будинку – $140 тис. А варіант у максимальній комплектації потягне на всі $200 тис. і вище. Та попит на помешкання чималий, кажуть розробники.

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Невдовзі сподіваються розпочати серійне виробництво. В Україні ж планують зосередитися на нових розробках та експериментах.

До слова, киянин Валерій Петущак один із перших українців, хто обійшов яхтою навколо світу. Зробив він це під прапором своєї вже незалежної країни. Він подолав три океани, 12 морів та 30 тисяч миль під синьо-жовтим стягом.

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