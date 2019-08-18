Первый визит за 20 лет: зачем в Киев прилетает глава правительства Израиля Нетаньяху

18 августа в Киев прилетает Беньямин Нетаньяху. Это первый визит за 20 лет главы правительства Израиля.

В Украине у него запланировано много официальных мероприятий – встреча с президентом Владимиром Зеленским, чествовании памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Но политические обозреватели считают, что есть и другая, скрытое основание.

Нетаньяху – опытный дипломат и имеет хорошие отношения с Россией и с США.

В частности, в Москву с визитами, только за последние 4 года, он приезжал 13 раз. На фоне его визита в Украину, появились слухи о возможной посреднической миссии Беньямина Нетаньяху в украинско-российском конфликте.

Политические эксперты убеждены, отношения Украины и Израиля, всегда были дружественными и ориентированы на взаимовыгодное сотрудничество, даже несмотря на голосование украинской делегации в ООН в 2016 году, когда Киев поддержал резолюцию, осуждающую строительство еврейских поселений на Западном Берегу реки Иордан. И вероятно визит премьера Нетаньяху даст новый толчок в украино-израильских отношениях.

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К слову, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что нужно завершать переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли.

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