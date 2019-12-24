Україна без молока! Чому фермери згортають виробництво

Ситуація у молочній галузі щоденно погіршується. Лише за останні 5 років кількість виробленого молока скоротилась з 11 майже до 10 млн. тон. Зменшується і поголів’я корів. Причина занепаду – відміна підтримки галузі та невизначеність із ринком землі. Тваринництво чи не найбільше під ударом. Адже без землі нема де ростити корми.

Фермери згортають свої плани і намагаються достукатись до міністрів.

Олег Шевчук має 1700 гектарів на Житомирщині і тримає ферму з тисячі корів. Готовий був збільшити поголів’я чи не вдвічі. Проте нині – заморозив усі плани. Його колеги також у розпачі.

Експерти переконують, така ситуація штовхає українських фермерів до спрощеного бізнесу. Виростив і продав. Натомість розвинені країни, навпаки: торгують переробкою і заробляють набагато більше.

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За нинішніх умов конкурувати з іноземними виробниками українським фермерам просто нереально. За кордоном є розвинена інфраструктура, сучасні переробні цехи, дотації від держави і головне дешеві гроші.

Олег виробляє молоко екстра класу і продає на переробку місцевому підприємству. Раніше тут брали молоко від населення, але покупець потребує кращої якості. Якщо зникне ферма – мінізавод теж зачиниться, а споживач залишиться без якісного продукту.

Експерти переконують – один працівник молочної галузі дає роботу десятьом у суміжних. Тож якщо у молочці працюють до 50 людей, занепад цієї галузі ефектом доміно потягне до низу й інші напрямки: переробку, логістику, торгівлю. І без роботи залишаться півмільйона людей. Тож галузі потрібна термінова допомога від держави.

Якщо ситуацію докорінно не змінити, про молочні продукти вітчизняного виробництва можемо забути, а купувати будемо імпорт і підтримувати іноземних фермерів. Або ж різко зросте кількість неякісного порошкового фальсифікату.

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