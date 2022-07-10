Петиция по легализации ЛГБТ-браков: почему это важно и почему ее поддержали украинцы

Легализация однополых браков набрала более 25 тыс. подписей всего за шесть дней. Теперь это должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Детальнее об этой петиции в эфире национального телемарафона Єдині новини в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей рассказала председатель общественной организации Инсайт Елена Шевченко.

— Я думаю, что петиция – это только первый шаг. Следует обратить внимание, что эта петиция пришла снизу – от людей. Это не была инициатива какой-либо общественной организации, защищающей права ЛГБТ. Мы увидели, как массово люди начали присоединяться и подписывать, – обратила внимание Елена Шевченко.

Активистка подчеркнула, что это произошло из-за критической ситуации в стране. Ведь война обострила все существовавшие в обществе проблемы.

– Сейчас сколько людей служит из ЛГБТ-сообщества в ВСУ. Люди гибнут. У нас уже есть достаточно большие потери. И вопрос в том, что здесь нет никакого равенства. Потому что для гетеросексуальной семьи, где люди замужем, им доступны все льготы. Они могут похоронить человека или прийти в реанимацию, – рассказала Елена Шевченко.

Также она добавила, что сейчас украинцы из ЛГБТ-сообщества с законодательной точки зрения просто посторонние люди. В частности, активистка рассказала свое мнение о таком варианте решения проблемы, как гражданское партнерство.

– Мое личное мнение, что гражданские партнерства должны быть доступны как для гомо-, так и гетеропар. То есть если вы не хотите брак, то можете выбрать гражданские партнерства. Вот это о равенстве, – добавила она.

Кроме того, активистка обратила внимание на то, что движение в ЕС может решить некоторые вопросы, которые беспокоят украинцев из ЛГБТ-сообщества.

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