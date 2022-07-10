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Факты / Видео / Украина

Петиция по легализации ЛГБТ-браков: почему это важно и почему ее поддержали украинцы

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Дарина Реготун Видеоредактор

Легализация однополых браков набрала более 25 тыс. подписей всего за шесть дней. Теперь это должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Детальнее об этой петиции в эфире национального телемарафона Єдині новини в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей рассказала председатель общественной организации Инсайт Елена Шевченко.

— Я думаю, что петиция – это только первый шаг. Следует обратить внимание, что эта петиция пришла снизу – от людей. Это не была инициатива какой-либо общественной организации, защищающей права ЛГБТ. Мы увидели, как массово люди начали присоединяться и подписывать, – обратила внимание Елена Шевченко.

Активистка подчеркнула, что это произошло из-за критической ситуации в стране. Ведь война обострила все существовавшие в обществе проблемы.

– Сейчас сколько людей служит из ЛГБТ-сообщества в ВСУ. Люди гибнут. У нас уже есть достаточно большие потери. И вопрос в том, что здесь нет никакого равенства. Потому что для гетеросексуальной семьи, где люди замужем, им доступны все льготы. Они могут похоронить человека или прийти в реанимацию, – рассказала Елена Шевченко.

Также она добавила, что сейчас украинцы из ЛГБТ-сообщества с законодательной точки зрения просто посторонние люди. В частности, активистка рассказала свое мнение о таком варианте решения проблемы, как гражданское партнерство.

– Мое личное мнение, что гражданские партнерства должны быть доступны как для гомо-, так и гетеропар. То есть если вы не хотите брак, то можете выбрать гражданские партнерства. Вот это о равенстве, – добавила она.

Кроме того, активистка обратила внимание на то, что движение в ЕС может решить некоторые вопросы, которые беспокоят украинцев из ЛГБТ-сообщества.

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