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Факти / Відео / Україна

Петиція щодо легалізації ЛГБТ-шлюбів: чому це важливо та чому її підтримали українці

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Дарина Реготун Видеоредактор

Легалізація одностатевих шлюбів набрала понад 25 тис. підписів лише за шість днів. Тепер це має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Детальніше про цю петицію в ефірі національного телемарафону Єдині новини у розмові з ведучою Вікна-новини Яною Брензей розповіла голова громадської організації Інсайт Олена Шевченко.

– Я думаю, що петиція – це лише перший крок. Варто звернути увагу, що ця петиція прийшла знизу – від людей. Це не була ініціатива якоїсь громадської організації, яка захищає права ЛГБТ. Ми побачили, як масово люди почали доєднуватися і підписувати, – звернула увагу Олена Шевченко.

Активістка наголосила, що це відбулося через критичну ситуацію в країні. Адже війна загострила усі проблеми, які існували у суспільстві.

– Зараз скільки людей служить із ЛГБТ-спільноти у ЗСУ. Люди гинуть. Ми вже маємо досить великі втрати. І питання в тому, що тут немає ніякої рівності. Тому що для гетеросексуальної родини, де одружені люди, їм доступні усі пільги. Вони можуть поховати людину чи прийти у реанімацію, – розповіла Олена Шевченко.

Також вона додала, що зараз українці із ЛГБТ-спільноти із законодавчої точки зору, просто сторонні люди. Зокрема, активістка розповіла свою думку щодо такого варіанту розв’язання проблеми, як цивільне партнерство.

– Моя особиста думка, що цивільні партнерства мають бути доступні як для гомо-, так і гетеропар. Тобто, якщо ви не хочете шлюб, то можете обрати цивільні партнерства. Ось це про рівність, – додала вона.

Окрім того, активістка звернула увагу на те, що рух до ЄС може розв’язати деякі питання, які турбують українців із ЛГБТ-спільноти.

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