Под дулами автоматов и без сверки документов: как проходят “выборы” на оккупированных территориях

Уже седьмые сутки россияне проводят незаконные выборы на временно оккупированных территориях Украины. Чуть ли не под дулами автоматов там голосуют за так называемую местную власть в непризнанных республиках.

Волеизъявление по-захватнически уже успело обрасти интересными деталями. Например, проголосовать можно несколько раз под разными именами, ведь паспорта никто не сверяет. А сделать это можно даже на остановке или в парке.

Агитационная реклама уже давно пробила дно. Среди маркетинговых ходов и депиляция глубокого бикини от Единой России, и танки от ЛДПР с пропагандистским пением, и странные лозунги от херсонского гауляйтера Сальдо, а также молитвы за донецкого псевдолидера Пушилина.

В самой России единый день голосования проходит с 8 по 10 сентября. Это общенациональные выборы в разные местные органы власти. Однако на оккупированных территориях Украины в последний момент их решили провести раньше, якобы по логистическим и соображениям безопасности.

— Они сначала объявляли, что с 31 августа будет домовой обход только фронтовых населенных пунктов, таких как Токмак и Молочанск, но сразу же изменили правила и сегодня уже совершают домовый обход в каждом населенном пункте временно оккупированной территории. Конечно, этот обход производится с вооруженными людьми, с росгвардейцами. Сегодня даже если жильцы не открывают дома, то к ним приходят еще раз и еще раз, – рассказывает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Голосовать можно где угодно: на капоте авто, на остановке или под открытым небом посреди улицы. Российские пропагандисты объясняют это удобством для пожилых людей.

— Голосовать могут как с российским, так и с украинским паспортом. Как люди, находящиеся и на временно оккупированной территории, так и не находящиеся на временно оккупированной территории. И главный вопрос: а зачем голосовать, кто проконтролирует? Они могут нарисовать любую цифру. Тем они сейчас и занимаются. Результаты уже известны, они во всех социологических исследованиях говорят о том, что Единая Россия наберет 90%, так оно и идет, – отмечает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

И, как бы это ни звучало абсурдно, украинцы-беженцы, не поддерживающие Россию, иногда вынуждены тоже голосовать на фейковых выборах в представительствах РФ в странах ЕС, ведь россияне по местным Telegram-каналам долго вбрасывали информацию, что уцелевшее жилье в городе будет передано в собственность РФ. Однако якобы есть возможность его спасти. Тем, кто сейчас за пределами оккупированных территорий, нужно обратиться в дипломатическое учреждение РФ за границей и там оформить доверенность на кого-либо, находящегося физически в городе. Но сделать это можно при условии участия в выборах в дипучреждении.

И еще один ход россиян – принудительная мобилизация после незаконных выборов. Проголосовал, данные оставил – жди повестку.

По словам Секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина фиксирует всех участвовавших в незаконных выборах на временно оккупированных территориях Украины. Особенно это касается так называемых членов избирательных комиссий и проводящих агитацию. В свою очередь документируют местных коллаборантов и украинские партизаны. Охоту они объявили на так называемую главу избирательного комитета Херсона Марину Захарову.рф

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.