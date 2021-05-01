Под Николаевом черные археологи уничтожили античный город IV в. до нашей эры

На окраине Николаева черные копатели уничтожили национальную достопримечательность. За несколько месяцев они перерыли гектар античного городища IV века до нашей эры. Достопримечательность не охранялась. Теперь поиском копателей занимаются правоохранители.

Горы перекопанный почвы, камни от фундаментов древнегреческих домов перемешаны с остатками амфор и керамики. Такую картину увидели ученые-археологи в урочище Дедова хата.

Еще осенью здесь было просто поле. Чтобы за четыре месяца разрыть почти гектар территории, понадобилось бы несколько десятков копателей, — говорят археологи.

Все раскопки сделанные современными приборами за научными методами. Кто так профессионально разграбил памятник — пока неизвестно. Добычей воров стала античная чернолаковая керамика, терракотовые статуэтки, амфоры и древнегреческие монеты.

Их за большие деньги продают через интернет. Ученым осталось подбирать артефакты, брошенные черными копателями.

Городище Дедова хата — это памятник античности национального значения и охраняется государством, но на самом деле никакой охраны здесь нет, хотя это и окраина Николаева.

Городище исследовали 45 лет назад. Большую часть оставили для изучения потомкам-историкам. О ценности памятника свидетельствуют находки, экспонируются в николаевском краеведческом музее Старофлотские казармы.

Черных копателей сейчас ищут правоохранители. Впрочем, археологи сомневаются в успехе. Ведь в целом грабители варварски раскопали десятки квадратных километров — всю территорию бывшего сельского пригород города-полиса Ольвия. Однако за это никого так и не наказали.

В Украине нашли захоронение возрастом 5 тыс. лет

На Тернопольщине археологи нашли гробницу с артефактами, которым не менее 5 тыс. лет.

В каменной гробнице посреди поля нашли три человеческих скелета, которые принадлежали взрослым людям, 11 глиняных амфор разного размера, два кремневых топора и долото.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.