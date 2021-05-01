Під Миколаєвом чорні археологи знищили античне місто IV ст. до нашої ери

На околиці Миколаєва чорні копачі знищили національну пам’ятку. За кілька місяців вони перерили гектар античного городища IV століття до нашої ери. Пам’ятка не охоронялась. Тепер пошуком копачів займаються правоохоронці.

Гори перекопаного ґрунту, каміння від фундаментів давньогрецьких будинків перемішані з рештками амфор і кераміки. Таку картину побачили вчені-археологи в урочищі Дідова хата.

Ще восени тут було просто поле. Аби за чотири місяці розрити майже гектар території, знадобилося б кілька десятків копачів, – кажуть археологи.

Усі розкопки зроблені сучасними приладами за науковими методами. Хто так фахово пограбував пам’ятку – поки невідомо. Здобиччю крадіїв стала антична чорнолакова кераміка, теракотові статуетки, амфори і давньогрецькі монети.

Їх за великі гроші продають через інтернет. Науковцям залишилось підбирати артефакти, кинуті чорними копачами.

Городище Дідова хата – це пам’ятка античності національного значення і охороняється державою, але насправді ніякою охорони тут немає, хоча це і околиця Миколаєва.

Городище досліджували 45 років тому. Більшу частину залишили для вивчення нащадкам-історикам. Про цінність пам’ятки свідчать знахідки, що експонуються в миколаївському краєзнавчому музеї Старофлотські казарми.

Чорних копачів нині шукають правоохоронці. Втім, археологи сумніваються в успіху. Адже загалом грабіжники варварськи розкопали десятки квадратних кілометрів – усю територію колишнього сільського передмістя міста-поліса Ольвія. Однак за це нікого так і не покарали.

В Україні знайшли поховання, якому 5 тис. років

На Тернопільщині археологи знайшли гробницю із артефактами, яким щонайменше 5 тис. років.

У кам’яній гробниці посеред поля знайшли три людські скелети, які належали дорослим особам, 11 глиняних амфор різного розміру, дві крем’яні сокири та долото.

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