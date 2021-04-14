На Тернопольщине археологи нашли гробницу с артефактами, которым не менее 5 тыс. лет.

В каменной гробнице посреди поля нашли три человеческих скелета, которые принадлежали взрослым людям, 11 глиняных амфор разного размера, два кремневых топора и долото.

На поясе одного из скелетов сохранилась костяная пряжка, сообщила археолог и директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия Марина Ягодинская.

— Находка впечатляющая, сохранилась она в довольно хорошем состоянии. Гробница мегалитическая, то есть, составлена ​​из каменных глыб, вырубленных из местного красного камня. Причем, даже ее дно тоже было из камня. Как мы предварительно и предполагали, время изготовления такого каменного сундука-могильника — III тысячелетия до н. е., — рассказала археолог.

Также в могиле нашли череп животного, который может свидетельствовать о том, что здесь осуществляли определенный погребальный ритуал.

По словам Марии Ягодинской, теперь начнется этап детального изучения находок, к которому присоединятся антропологи и специалисты отдела биоархеологии Института археологии НАН Украины.

Вероятно впоследствии гробницу передадут в фонд Национального заповедника Замки Тернопольщины и выставят на показ посетителям.

Остатки древнего животного в Одесской области

В национальном природном парке Тузловские лиманы в Одесской области нашли останки неизвестного древнего животного.

Экологи, которые и нашли скелет, предполагают, что это может быть мамонт или мастодонт.

Для того, чтобы точно определить вид животного, они обратились за помощью к ученым, которые проведет экспертизу.

Фото: Укринформ