Как правильно заменить зимнюю резину на летнюю

Готовим авто к лету. Сейчас на шиномонтажах горячий сезон – все меняют резину с зимней на летнюю. Для того, чтобы показать вам насколько это важно делать своевременно и как влияет резина на качество и безопасность вождения – мы провели специальный тест-драйв.

Вместе с настоящими специалистами мы решили разобраться, как влияет резина на качество и безопасность вождения. И как следует подготовить автомобиль к летнему сезону.

Максим автогонщик, выступает в классическом ралли. Постоянно испытывает шины различных производителей и уверяет – от правильно подобранной резины зависит очень многое. Считает – только среднесуточная температура достигает плюс семи – стоит переходить на летнюю резину.

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Важно также сделать на машине и развал, ведь после использования в зимний период ходовая и подвеска выдерживала дополнительные нагрузки. В противном случае – возможны неприятные сюрпризы.

Поэтому подготовить авто к лету очень важно. Стоимость шиномонтажа по сравнению с прошлым годом немного выросла. Дешевле всего переобуться в 13-14 дюйм – 200-250 гривен. Наиболее ходовой в Украине – 15-16 радиус на 100 гривен дороже – 300-350. Ну а если у вас авто премиум класса – готовьтесь выложить до полутысячи гривен.

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