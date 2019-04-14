Під ревіння двигунів: у Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон

У Луцьку більше сотні байкерів з усієї України та з-за кордону дали старт моторуху. Сотні залізних коней натертих до блиску вишикувалися у центрі міста. Мотоциклісти тішаться – нарешті вивели своїх залізних коней з гаражів і тепер насолоджуються швидкістю та гарчанням моторів.

Хоча переконують, правил дорожнього руху не порушують – а водіїв чотирьохколісного транспорту просять тепер бути уважнішими на дорозі.

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Під ревіння двигунів байкери відкрили мотосезон. Більше сотні мотоциклістів з різних областей, а ще з Польщі та Білорусі – хизувалися своїми залізними кіньми.

З нагоди відкриття мотосезону байкери організували заїзд вулицями Луцька.

Мотосезон триватиме аж до осені, доки гасати на байках дозволить погода. І прохання до водіїв авто – дивитися у дзеркало заднього виду і бути взаємно ввічливими на дорозі.

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