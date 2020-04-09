Поджег ради забавы. Организатору пожара в Чернобыльском лесу вручили подозрение

Поджигателю Чернобыльского леса вручили подозрение. Мужчине — 27 лет, он житель села Раговка, ранее уже привлекался к ответственности и был судим. Полицейским он объяснил, что поджег траву у местной заброшенной фермы ради забавы.

Через такое развлечение огнем уничтожено пять гектаров территории, а в зоне возгорания был повышен уровень радиации. Вскоре нарушителю должны избрать меру пресечения. Ему грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения был локализован, для чего спасатели ГСЧС сбросили 174 тонны воды.

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