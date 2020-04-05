Сброшено 174 тонны воды: пожар в Чернобыльской зоне отчуждения локализован

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 22.00 5 апреля локализован, для чего спасатели ГСЧС сбросили 174 тонны воды.
Продолжается тушение двух очагов. Первый находится между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га.
Второй очаг находится вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.
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Спасатели добавили, что радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
Напомним, пожар в Чернобильской зоне отчуждения возник 4 апреля. Угрозы населенным пунктам нет.