Сброшено 174 тонны воды: пожар в Чернобыльской зоне отчуждения локализован

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 22.00 5 апреля локализован, для чего спасатели ГСЧС сбросили 174 тонны воды.

Продолжается тушение двух очагов. Первый находится между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га.

Второй очаг находится вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

Читайте: Что горит в Киеве сейчас: почему столицу затянуло смогом

Спасатели добавили, что радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, пожар в Чернобильской зоне отчуждения возник 4 апреля. Угрозы населенным пунктам нет.