Предпринимательство за 10 дней – проект Ноздрачева на Новых лидерах 2

Основы предпринимательства за 10 дней интенсива – запустить такие регулярные курсы по всей Украине стремится участник проекта Новые лидеры Владислав Ноздрачев.

Два года назад опытный маркетолог начал работать над образовательными проектами. Говорит, его интенсивы значительно помогли предпринимателям раскрутить бизнес и добиться успеха. Этот опыт он хочет распространить, а еще – привлечь местную власть, чтобы курсы стали удобными и доступными для мелких и средних предпринимателей, прежде всего, в регионах.

В рамках проекта Суперлюди он ведет курсы в интернете, и два года назад присоединился к школе малого и среднего предпринимательства. Среди студентов те, кто уже начал, или мечтает начать свой бизнес.

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Если удастся выиграть проект Новые лидеры, программу для предпринимателей усилят мощными тренерами – известными предпринимателями, которые будут делиться с новичками своими историями и секретами успеха.

К слову, уже определены 50 участников проекта Новые лидеры 2. Страсти вокруг конкурса разгорелись не детские.

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