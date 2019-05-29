Підприємництво за 10 днів – проект Ноздрачова на Нових лідерах 2

Основи підприємництва за 10 днів інтенсиву – запустити такі регулярні курси по всій Україні прагне учасник проекту Нові лідери Владислав Ноздрачов.

Два роки тому досвідчений маркетолог почав працювати над освітніми проектами. Каже, його інтенсиви значно допомогли підприємцям розкрутити бізнес і досягти успіху. Цей досвід він хоче поширити, а ще – залучити місцеву владу, щоб курси стали зручними й доступним для дрібних та середніх підприємців, передусім, у регіонах.

У рамках проекту Суперлюди він веде курси в інтернеті, та два роки тому долучився до школи малого і середнього підприємництва. Серед студентів ті, хто вже почав, або мріє розпочати свій бізнес.

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Якщо вдасться виграти проект Нові лідери, програму для підприємців посилять потужними тренерами – знаними підприємцями, які ділитимуться із новачками своїми історіями і секретами успіху.

До слова, вже визначені 50 учасників проекту Нові лідери 2. Пристрасті навколо конкурсу розгорілись не дитячі.

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