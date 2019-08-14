Подстриженные пулями деревья и выжженная земля – режим тишины под Павлополем
14 августа с утра только вблизи Мариуполя враг обстрелял окрестности 5 населенных пунктов: Талаковки, Водяного, Гнутово, Лебединского и Павлополя. Все это в условиях объявленного еще 21 июля режима тишины.
Двадцать четвертый день перемирия в Павлополе. Уже вторые сутки морпехи наблюдают, как на той стороне горит, ветер то раздувает сильнее, то унимается. Это не случайные августовские возгорания, уверены бойцы.
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Эту землю уже давно никто не обрабатывает. Деревьев здесь и раньше было немного, а теперь их верхушки еще и подстриженные обстрелами и выжженные пожарами, приазовская голая степь и минные поля.
Расстояние до противника здесь от 400 метров до километра, рассказывает Денис. Год он прожил под оккупацией, ждал, пока родители уедут. Как только унесли последние вещи, пошел в военкомат. Семь лет до того он проработал на шахте под Донецком.
На прошлой неделе под Павлополем, в один день погибли четверо морпехов. Их собратья настаивают, что режим тишины выгоден только противнику.
Напомним, Зеленский поручил выделить квартиры семьям четырех погибших бойцов ООС.