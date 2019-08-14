Підстрижені кулями дерева та випалена земля – режим тиші під Павлополем

14 серпня від ранку лише поблизу Маріуполя ворог обстріляв околиці 5 населених пунктів: Талаківки, Водяного, Гнутового, Лебединського та Павлополя. Все це за умов оголошеного ще 21 липня режиму тиші.

Двадцять четвертий день перемир’я під Павлополем. Вже другу добу морпіхи спостерігають, як на тому боці горить, вітер то роздмухує сильніше, то вгамовується. Це не випадкові серпневі загоряння, певні бійці.

Читайте: У Криму патріоти підняли прапор України на честь загиблих в ООС

Цю землю вже давно ніхто не обробляє. Дерев тут і раніше було небагато, а тепер їхні верхівки ще й підстрижені обстрілами та випалені пожежами, приазовський голий степ та мінні поля.

Відстань до противника тут від 400 метрів до кілометра, розповідає Денис. Рік він прожив під окупацією, чекав, поки батьки виїдуть. Щойно забрали останні речі, пішов до військкомату. Сім років до того він пропрацював на шахті під Донецьком.

Минулого тижня під Павлополем, в один день загинули четверо морпіхів. Їхні побратими наполягають, що режим тиші вигідний лише противнику.

Нагадаємо, Зеленський доручив виділити квартири сім’ям чотирьох загиблих бійців ООС

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.