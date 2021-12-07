Поддержание иммунитета зимой – какие продукты полезно кушать

Лимон, имбирь, красная икра. Это не рецепт блюда новогоднего стола, а продукты, которые некоторые украинцы употребляют для поддержания иммунитета.

— Утром черный кофе и бутерброд с красной икрой. Вечером чай с лимоном и имбирем. Для меня это привычка: только идет холод, начинаю работать над усилением иммунитета.

– Если мы говорим о защите организма от вирусов и микробов, то советуют есть больше овощей и белков. В рацион также не стоит забывать добавить насыщенные и ненасыщенные жиры, которые, как правило, есть в красной рыбе и красной икре.

Чтобы болезнь не испортила подготовку к празднованию нового года, следует заботиться об иммунитете. И в этом может помочь полезный ежедневный рацион.

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