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Підтримання імунітету взимку – які продукти корисно вживати

Олена Баранова Відеоредактор

Лимон, імбир, червона ікра. Це не рецепт страви новорічного столу, а продукти, які деякі українці вживають задля підтримання імунітету.

– Вранці чорна кава та бутерброд із червоною ікрою. Ввечері чай з лимоном та імбирем. Для мене це звичка: тільки йде холод, починаю працювати над посиленням імунітету.

– Якщо ми говоримо про захист організму від вірусів та мікробів, то радять їсти більше овочів та білків. До раціону також не варто забувати додати насичені та ненасичені жири, які, як правило, є в червоній рибі та червоній ікрі.

Щоб хвороба не зіпсувала підготовку до святкування нового року, варто дбати про імунітет. І в цьому може допомогти корисний щоденний раціон.

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