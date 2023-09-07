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Вероника Бойко, Журналистка Факти ICTV

Поддержка Украины не ослабнет: заявления накануне саммита G20

В Индии финальный отсчет до саммита Большой двадцатки. Форум самых влиятельных экономик мира начнется 9 сентября. Вскоре в Нью-Дели начнут съезжаться первые иностранные лидеры. В частности, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

— Индия считает, что этот форум поможет справиться с глобальными экономическими вызовами, поддержит рост стран. Я уверен: в реализации решений, принятых здесь, мы сможем добиться успеха, – отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Как и в прошлом году, среди самых важных тем будет война России против Украины. В Соединенных Штатах обещают, что, несмотря на отсутствие на форуме Владимира Зеленского, Украина имеет достаточно сильных союзников, способных озвучить другим странам нашу позицию.

— Тот факт, что большинство членов Генеральной Ассамблеи ООН продолжают придерживаться позиции, что война России нарушает Устав ООН и что она должна закончиться на соответствующих ему условиях – это результат месяцев дипломатии Соединенных Штатов и наших партнеров. Джо Байден будет продолжать подчеркивать, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, – сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин на форум не поедет, хотя Индия и не является участником Международного уголовного суда, выдавшего ордер на его арест. Не поедет на саммит и лидер Китая Си Цзиньпин – впервые за все время проведения форума. В Белом доме заявили, что таким решением Пекина разочарованы. Однако, как пишет издание Bloomberg, вместе с Евросоюзом Вашингтон планирует воспользоваться отсутствием китайского лидера, чтобы наладить отношения со странами Африки, которых также пригласили на форум, ведь выход Москвы из зернового соглашения сильнее всего ударил по этим странам.

G20, Война в Украине
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