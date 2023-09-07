Поддержка Украины не ослабнет: заявления накануне саммита G20
В Индии финальный отсчет до саммита Большой двадцатки. Форум самых влиятельных экономик мира начнется 9 сентября. Вскоре в Нью-Дели начнут съезжаться первые иностранные лидеры. В частности, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.
— Индия считает, что этот форум поможет справиться с глобальными экономическими вызовами, поддержит рост стран. Я уверен: в реализации решений, принятых здесь, мы сможем добиться успеха, – отметил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Как и в прошлом году, среди самых важных тем будет война России против Украины. В Соединенных Штатах обещают, что, несмотря на отсутствие на форуме Владимира Зеленского, Украина имеет достаточно сильных союзников, способных озвучить другим странам нашу позицию.
— Тот факт, что большинство членов Генеральной Ассамблеи ООН продолжают придерживаться позиции, что война России нарушает Устав ООН и что она должна закончиться на соответствующих ему условиях – это результат месяцев дипломатии Соединенных Штатов и наших партнеров. Джо Байден будет продолжать подчеркивать, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, – сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин на форум не поедет, хотя Индия и не является участником Международного уголовного суда, выдавшего ордер на его арест. Не поедет на саммит и лидер Китая Си Цзиньпин – впервые за все время проведения форума. В Белом доме заявили, что таким решением Пекина разочарованы. Однако, как пишет издание Bloomberg, вместе с Евросоюзом Вашингтон планирует воспользоваться отсутствием китайского лидера, чтобы наладить отношения со странами Африки, которых также пригласили на форум, ведь выход Москвы из зернового соглашения сильнее всего ударил по этим странам.