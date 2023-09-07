Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20

В Індії фінальний відлік до саміту Великої двадцятки. Форум найвпливовіших економік світу розпочнеться 9 вересня. Уже незабаром до Нью-Делі почнуть з’їжджатися перші іноземні лідери. Зокрема і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

– Індія вважає, що цей форум допоможе впоратися з глобальними економічними викликами, підтримає зростання країн. Я впевнений: у реалізації рішень, ухвалених тут, ми зможемо досягти успіху, – зазначив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Як і торік, серед найважливіших тем буде війна Росії проти України. У Сполучених Штатах обіцяють: попри відсутність на форумі Володимира Зеленського, Україна має достатньо сильних союзників, здатних озвучити іншим країнам нашу позицію.

– Той факт, що більшість членів Генеральної асамблеї ООН продовжують дотримуватися позиції, що війна Росії порушує Статут ООН і що вона повинна закінчитися на умовах, які відповідають йому – це результат місяців дипломатії Сполучених Штатів і наших партнерів. Джо Байден продовжуватиме наголошувати, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, – сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Росію на саміті представлятиме очільник МЗС Сергій Лавров. Володимир Путін на форум не поїде, хоча Індія і не є учасником Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на його арешт. Не поїде на саміт і лідер Китаю Сі Цзіньпін – уперше за весь час проведення форуму. У Білому домі заявили, що таким рішенням Пекіна розчаровані. Однак, як пише видання Bloomberg, разом із Євросоюзом Вашингтон планує скористатися відсутністю китайського лідера, щоб налагодити відносини з країнами Африки, які також запросили на форум, адже вихід Москви з зернової угоди найсильніше вдарив по цих країнах.

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