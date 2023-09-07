Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Польща почала екстрадувати в Україну громадян, які переправляли нелегалів – ЗМІ
Вероніка Бойко, Журналістка Факти ICTV

Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20

В Індії фінальний відлік до саміту Великої двадцятки. Форум найвпливовіших економік світу розпочнеться 9 вересня. Уже незабаром до Нью-Делі почнуть з’їжджатися перші іноземні лідери. Зокрема і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

– Індія вважає, що цей форум допоможе впоратися з глобальними економічними викликами, підтримає зростання країн. Я впевнений: у реалізації рішень, ухвалених тут, ми зможемо досягти успіху, – зазначив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Як і торік, серед найважливіших тем буде війна Росії проти України. У Сполучених Штатах обіцяють: попри відсутність на форумі Володимира Зеленського, Україна має достатньо сильних союзників, здатних озвучити іншим країнам нашу позицію.

– Той факт, що більшість членів Генеральної асамблеї ООН продовжують дотримуватися позиції, що війна Росії порушує Статут ООН і що вона повинна закінчитися на умовах, які відповідають йому – це результат місяців дипломатії Сполучених Штатів і наших партнерів. Джо Байден продовжуватиме наголошувати, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, – сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Росію на саміті представлятиме очільник МЗС Сергій Лавров. Володимир Путін на форум не поїде, хоча Індія і не є учасником Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на його арешт. Не поїде на саміт і лідер Китаю Сі Цзіньпін – уперше за весь час проведення форуму. У Білому домі заявили, що таким рішенням Пекіна розчаровані. Однак, як пише видання Bloomberg, разом із Євросоюзом Вашингтон планує скористатися відсутністю китайського лідера, щоб налагодити відносини з країнами Африки, які також запросили на форум, адже вихід Москви з зернової угоди найсильніше вдарив по цих країнах.

G20, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Відрізав органи полоненим: хто такий Ян Петровський і чи видадуть його Україні
Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон
Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну
Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20
Зо пів сотні бійців – у стані клінічної смерті: яка ситуація на Авдіївському напрямку
Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега
Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь