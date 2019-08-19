Пісенний спас: хто переміг на фестивалі пам’яті Володимира Шинкарука

В Житомирі відбувся музичний фестиваль Пісенний спас, присвячений пам’яті композитора та барда Володимира Шинкарука. Цього року конкурс проводять уп’яте.

Автор цієї вуличної вистави – фронтмен гурту Авіатор Дмитро Тодорюк. 19 серпня у нього прем’єра, попрацювавши режисером, він виходить на сцену фестивалю Пісенний Спас імені Володимира Шинкарука як виконавець.

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Заявки на участь подали 126 виконавців. З них вибрали 13 переможців – по три у кожній із чотирьох номінацій: авторська пісня, естрадна, фольклорна, конферансьє і одне гран-прі.

Для Христини Дутчак – це перша абсолютна перемога на музичному фестивалі.

Настанови переможниці дає співачка Анжеліка Рудницька. Каже, що головне бути готовим до постійної боротьби і саме такі конкурси допомагають бути у формі.

Фестиваль міжнародний, серед гостей – Альфонсо Олівер. Італієць так закохався Україну, що вирішив тут оселитися і перекладати італійською пісні наших музикантів.

Але головне, що музику запам’ятали глядачі. 75-річна жінка пережила операцію на серці, але кількагодинний гала-концерт відтанцювала на одному диханні. Саме для цього фестиваль і створювали, щоб він надихав і виконавців і глядачів.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці виявили 33-річну жінку, яка вздовж траси Київ-Чоп йшла на концерт співака Олега Винника.

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