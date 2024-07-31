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Яна Брензей, Ведущая Вікна Новини

После удара по аэродрому Оленья Россия усиливает ПВО покрышками и Панцирами – ГУР

После успешного поражения стратегической авиации на военном аэродроме РФ Оленья в Мурманской области оккупанты пытаются усилить противовоздушную оборону для защиты подобных объектов, используя не только технику, но и подручные средства.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости Янки Брензей рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Юсов сказал, что есть информация о запросе на усиление ПВО – если говорить именно об этом аэродроме, речь идет о зенитно-ракетных пушечных комплексах Панцирь, отвечая на вопросы ведущей, как враг отреагировал на поражение разведкой двух бомбардировщиков на аэродроме Оленья.

– В целом активно используются и другие, в частности, резиновые устройства для защиты истребителей и стратегической авиации. В частности, речь идет о покрышках. Ну вот так они защищают и собираются наращивать эти подручные средства – то, что можно делать без каких-либо высоких современных технологий, – сказал Юсов.

Он также подчеркнул, что пораженные два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 были рабочими и непосредственно вовлечены в удары по Украине, учитывая то, что их сразу же забрали на ремонтные работы.

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аеродром, Андрій Юсов, Война в Украине, Російська агресія, Росія
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