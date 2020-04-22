Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Плачуть і звільняються. Скільки платять медикам за роботу з хворими на Covid-19

За важку роботу з пацієнтами хворими на коронавірус урядовці обіцяли медикам доплати в 300% від окладу. Але все виявилось не так, медики у Черкасах досі не отримали нічого. Ставка працівників на швидкій допомозі – 3 800 грн. Тож за півтори години виклику до інфікованого на Covid-19 медик отримає приблизно 160 грн.

В Івано-Франківську теж сподівались на збільшену медичну субвенцію з Києва, але МОЗ написав листа, щоб шукали гроші на доплати у місцевих бюджетах. Та економіка краю зупинилася. За два місяці місто недоотримало майже 60 млн грн.

Міський голова та його заступники вирішили місячну зарплатню віддати у так званий медичний фонд. Додатково задля економії кожен працівник міськради піде у двотижневу відпустку за власний рахунок. Це дозволить зекономити 7,5 млн грн, їх планують віддати на квітневі доплати медикам. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, МОЗ закликає долучитися до всеукраїнської кампанії Підтримую лікарів. Її символом стала червона стрічка з вузликом, що означає єднання та солідарність з українськими медиками.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Кременчуці закривають кладовища через коронавірус
У Кременчуці закривають кладовища через коронавірус
MINI перейменував диски Corona Spoke через коронавірус
MINI перейменував диски Corona Spoke через коронавірус
Самоізолюватись неможливо: у гуртожитку Вишневого люди живуть без води та світла
Самоізолюватись неможливо: у гуртожитку Вишневого люди живуть без води та світла
Коронавірус в гуртожитку Вишневого: чому хворих вчасно не ізолювали
Коронавірус в гуртожитку Вишневого: чому хворих вчасно не ізолювали
У Львівській області від Covid-19 помер лікар
У Львівській області від Covid-19 помер лікар
Про що свідчить розтин тіл жертв коронавірусу – дослідження
Про що свідчить розтин тіл жертв коронавірусу – дослідження
Олімпійська чемпіонка Якобсен завершила спортивну кар’єру, щоб стати лікарем
Олімпійська чемпіонка Якобсен завершила спортивну кар’єру, щоб стати лікарем
Коронавірус в Україні: гинуть цілі сім’ї, масово інфікуються монахи та віряни
Коронавірус в Україні: гинуть цілі сім’ї, масово інфікуються монахи та віряни

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка