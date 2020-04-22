Плачуть і звільняються. Скільки платять медикам за роботу з хворими на Covid-19

За важку роботу з пацієнтами хворими на коронавірус урядовці обіцяли медикам доплати в 300% від окладу. Але все виявилось не так, медики у Черкасах досі не отримали нічого. Ставка працівників на швидкій допомозі – 3 800 грн. Тож за півтори години виклику до інфікованого на Covid-19 медик отримає приблизно 160 грн.

В Івано-Франківську теж сподівались на збільшену медичну субвенцію з Києва, але МОЗ написав листа, щоб шукали гроші на доплати у місцевих бюджетах. Та економіка краю зупинилася. За два місяці місто недоотримало майже 60 млн грн.

Міський голова та його заступники вирішили місячну зарплатню віддати у так званий медичний фонд. Додатково задля економії кожен працівник міськради піде у двотижневу відпустку за власний рахунок. Це дозволить зекономити 7,5 млн грн, їх планують віддати на квітневі доплати медикам. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, МОЗ закликає долучитися до всеукраїнської кампанії Підтримую лікарів. Її символом стала червона стрічка з вузликом, що означає єднання та солідарність з українськими медиками.

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