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Факты / Украина

Минздрав призывает присоединиться к всеукраинской кампании Поддерживаю врачей

Минздрав призывает присоединиться к всеукраинской кампании Поддерживаю врачей. Ее символом стала красная лента с узелком, что означает единение и солидарность с украинскими медиками.

Лента будто бы объединяет украинцев и врачей в одну линию поддержки.

— Защита медиков является приоритетной задачей Минздрава. Каждый день мы работаем над тем, чтобы обеспечить их всем необходимым. Но врачи также нуждаются в поддержке и благодарности от общества, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Минздрав призывает присоединиться к всеукраинской кампании Поддерживаю врачей

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Приобщиться к акции можно, разместив красную ленту с узелком на страницах изданий, в эфире телеканалов, профилях в социальных сетях или завязав на запястье.

Скачать ленту можно по ссылке.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как каждый может присоединиться к борьбе с Covid-19 с помощью Украинской биржи благотворительности.

Фото: Минздрав

Источник: Минздрав

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