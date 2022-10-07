Плакали та падали на коліна. Як у Великій Олександрівці зустрічали військових України

ЗСУ впевнено женуть окупантів на Херсонському напрямку. Днями наші бійці звільнили населені пункти у Бериславському районі. У деокупованих селах люди зі сльозами на очах зустрічали українську армію.

Звільнили й Велику Олександрівку. Зараз там скрізь потрощена техніка. На покинутих позиціях російських окупантів наші вояки знаходять поцуплені у місцевих жителів харчі, побутову техніку та навіть мотоцикл.

Рашисти залишили не тільки награбоване, а й власну вцілілу техніку. Три трофейні БМП-2 поповнили український бойовий парк.

У селі місцеві не стримували емоцій. Бійців української добровольчої армії зустрічали зі сльозами на очах.

– Ми ретельно до цього готувались. Вночі зачистили ліс близько трьох кілометрів і пішли далі. Я розділив роту на три групи і ми зайшли у Велику Олександрівку, – розповідає командир роти Радік Асатрян.

Сам населений пункт розбитий вщент – будинки розграбовані та спалені. Але тепер над Великою Олександрівкою майорить український прапор, а блискучий контрнаступ триває.

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