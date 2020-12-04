Плакал и говорил маме, что любит: что вспоминают пострадавшие в годовщину пожара в Одессе

Год назад, 4 декабря в Одессе случился масштабный пожар в колледже экономики, права и гостиничного ресторанного бизнеса.

Из-за внезапного замыкания памятник архитектуры за считанные минуты охватило пламя, и в результате пожара 16 человек погибло.

Следователями опрошены почти 300 свидетелей, однако лишь спустя год после пожара в Одессе суд начал рассмотрение дела по существу.

Очевидцы трагедии вспоминают, что пожар начался утром. Огонь стремительно начал распространяться по деревянных перекрытиях, и так добрался до крыши.

Заложники пламени спасались как могли, некоторые от безысходности прыгали с четвертого этажа.

Новость о катастрофическом пожар в колледже охватила весь город. За считанные минуты к горящему зданию начали приезжать родственники и родители без вести пропавших.

— Сын звонил нам дважды. В конце второго разговора он плакал и говорил маме, что очень сильно любит ее. У него, скорее всего, не было сил ни кричать, ни просить. Ничего, — с болью вспоминает отец погибшего студента, 16-летнего Кирилла Трофимчука.

Во время тушения пламени на спасателя Сергея Шатохина упала одна из студенток: через несколько часов девушка умерла в больнице, а сердце огнеборца остановилось через несколько дней.

Почти две недели разбирали руины колледжа, и за это время нашли тела еще 14 человек.

Впоследствии следствием было установлено. что в колледже противопожарные проверки не проводили уже пять лет, а возгорание произошло из-за замыкания электроприборов.

Всем семьям погибших Кабмин выплатил по 200 тыс. грн компенсации, а пострадавшим — 50 тыс грн.

Спасателя Сергея Шатохина и преподавательницу Анну Бортюк, которая выводила студентов из здания, но сама не успела выйти, президент наградил званием Героя Украины посмертно.

Сегодня их и всех жертв трагедии вспомнят на поминальной панихиде у стен колледжа.