Плакав і говорив мамі, що любить: що згадують постраждалі на річницю пожежі в Одесі
Рік тому, 4 грудня в Одесі відбулася масштабна пожежа у коледжі економіки, права та готельного ресторанного бізнесу.
Через раптове замикання пам’ятник архітектури за лічені хвилини обійняло полум’я, й внаслідок пожежі 16 людей загинуло.
Слідчими опитані майже 300 свідків, однак лише через рік після трагедії в суді почалося розглядання справи по суті.
Очевидці трагедії згадують, що пожежа почалася вранці. Вогонь стрімко почав розповсюджуватися дерев’яними перекриттями, і дістався даху.
Заручники полум’я рятувалися як могли, дехто від безвиході стрибав з четвертого поверху.
Новина про катастрофічну пожежу в коледжі охопила все місто. За лічені хвилини до палаючого будинку почали приїздити родичі та батьки безвісти зниклих.
– Син телефонував нам двічі. Наприкінці другої розмови він плакав і говорив мамі, що дуже сильно любить її. У нього, швидше за все, не було сил ні кричати, ні просити. Нічого, – з болем згадує батько загибла студента, 16-річного Кирила Трофімчука.
Під час гасіння полум’я на рятувальника Сергія Шатохіна впала одна із студенток: через кілька годин дівчина померла в лікарні, а серце вогнеборця зупинилося через кілька днів.
Майже два тижні розбирали руїни коледжу, й за цей час знайшли тіла ще 14 людей.
Згодом слідством було встановлено: у коледжі протипожежні перевірки не проводили вже п’ять років, а займання сталось через замикання електроприбору.
Усім родинам загиблих Кабмін виплатив по 200 тис. грн компенсації, а постраждалим – 50 тис грн.
Рятувальника Сергія Шатохіна та викладачку Ганну Бортюк, яка виводила студентів з будівлі, але сама не встигла вийти, Президент нагородив званням героїв України посмертно.
Сьогодні їх та всіх жертв трагедії згадають на поминальній панахиді біля стін коледжу.