Плани на війні ніхто не будує: як бійці ООС готуються до Дня незалежності

Бойова машина піхоти на позиціях біля Красногорівки старша за більшість армійців. Але самі військові зізнаються: без такої помічниці нікуди. Гармата 30-го калібру зупинить будь-які потуги ворога.

Попри свій вік БМП безвідмовна, – жартують бійці. Головне – вчасний догляд. Армійці знайшли на території розбитої шахти металеві листи, якими обшивають бойову машину піхоти.

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Попри так званий режим тиші, українські військові з особливою пильністю чекають на День прапора та День Незалежності. Прогнозують, що бойовики не втратять нагоди зіпсувати нам свято. Та й як святкуватимуть на передовій загадувати не прийнято – плани на війні ніхто не будує.

У 24 бригаді до Дня Незалежності найкращі бійці отримали державні нагороди та відзнаки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як діє режим тиші в зоні ООС.

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