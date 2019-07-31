Огонь не открывали уже давно. Как действует режим тишины в зоне ООС

На наблюдательном пункте Андрей занимается привычным для режима тишины делом – следит в трубу разведчика за ближайшей посадкой. Там позиции боевиков. Но во время перемирия активности со стороны врага не заметно.

То, что молчит и наше оружие красноречиво доказывает паутина на ДШК. Эдуард убеждает – за оружием ухаживают и чистят его регулярно. И огонь не открывали уже давно.

Эдуард был успешным ресторатором во Львове, 9 лет жил в Германии. Но сейчас в составе королевской пехоты в окрестностях Донецка держит оборону условной границы. Мотивация у мужчины осталась той же, что была в начале войны.

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Эти мужчины на войне не первый год. О них можно сказать – уже битые фронтом и пережили не одно перемирие. Признаются, к тишине привыкнуть трудно. На передовой она обычно обманчива.

Несмотря на режим тишины, армейцы не теряют и боевых навыков. Накануне собратья Эдуарда выиграли соревнования по меткости стрельбы из пулемета. Поэтому враг может не волноваться и отказаться лишний раз от вооруженных провокаций.

К слову, беспокоящий огонь и видеофейки: враг на передовой продолжает провокации.

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