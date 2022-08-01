Пластинка Бумбокса и кубок Мишиной: что выставляют актеры на аукцион Act lots

Актер Григорий Бакланов рассказал о лотах от украинских звезд в пользу ВСУ.

В рамках благотворительного актерского аукциона Act lots артисты собирают на пять карет скорой помощи.

— Это конкретный запрос от военных врачей к нашим друзьям из общественной организации Инициативное поколение. Именно для них мы организовали этот актерский аукцион, на котором выставляем актерские лоты в интернет. Вы можете приобрести что-либо от украинских актеров — костюмы, реквизиты и другие мелочи из любимых фильмов, сериалов. Или даже личные вещи, — отметил Бакланов.

Говорит, список актеров, участвующих в аукционе, пополняется ежедневно.

— Мне кажется, что практически все актеры Украины принимают в этом участие. Недавно с молотка ушла хлопушка с сериала Поймать Кайдаша. Ее забрали за 21 тыс. грн… Мы не можем себе позволить много дней держать лоты, поэтому сколько собираем, столько собираем, — сказал Григорий.

Принять участие в аукционе можно в Instagram или Facebook Act lots. Вскоре появится и сайт.

По словам Бакланова, ставки можно делать с разных стран мира. После того, как будут собраны деньги на кареты скорой помощи, аукцион не завершится, актеры и дальше продолжат благотворительную инициативу.

— Недавно мы продали пластинку с первым альбомом Бумбокса, ее было продано за 30 тыс. грн… Будут и награды актеров, например, кубок Ксении Мишиной с танцевального шоу, — признался Григорий.

Кроме аукциона будут и актерские ярмарки. Один из таких уже прошел в музее Пирогово. На нем артистам удалось собрать 105 тыс. грн, поэтому первая машина скорой помощи уже едет на фронт.

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