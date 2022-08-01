Платівка Бумбокса та кубок Мішиної: що виставляють актори на аукціон Act lots

Актор Григорій Бакланов розповів про лоти від українських зірок на користь ЗСУ.

У рамках благодійного акторського аукціону Act lots артисти збирають на п’ять карет швидкої допомоги.

– Це конкретний запит від військових лікарів до наших друзів із громадської організації Ініціативне покоління. Саме для них ми організували цей акторський аукціон, на якому виставляємо акторські лоти до інтернету. Ви можете придбати щось від українських акторів – костюми, реквізити та інші дрібниці з улюблених фільмів, серіалів. Або навіть особисті речі, – зазначив Бакланов.

Каже, список акторів, які беруть участь в аукціоні, поповнюється щодня.

– Мені здається, що практично всі актори України беруть у цьому участь. Нещодавно з молотка пішла хлопавка із серіалу Спіймати Кайдаша. Її забрали за 21 тис. грн… Ми не можемо собі дозволити багато днів тримати лоти, тож скільки збираємо, стільки збираємо, – сказав Григорій.

Взяти участь в аукціоні можна в Instagram чи Facebook Act lots. Незабаром з’явиться сайт.

За словами Бакланова, ставки можна робити із різних країн світу. Після того, як буде зібрано гроші на карети швидкої допомоги, аукціон не завершиться, актори й надалі продовжать благодійну ініціативу.

– Нещодавно ми продали платівку з першим альбомом Бумбокса, її було продано за 30 тис. грн… Будуть і нагороди акторів, наприклад, кубок Ксенії Мішиної з танцювального шоу, – зізнався Григорій.

Окрім аукціону будуть і акторські ярмарки. Один із таких уже пройшов у музеї Пирогово. На ньому артистам вдалося зібрати 105 тис. грн, тому перша машина швидкої допомоги вже їде на фронт.

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