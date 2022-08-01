Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Шоу-бизнес / Звезды

Война не выбирает профессии: экс-министр Нищук про службу в аэроразведке

Карина Зуева редактор раздела Lifestyle Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова»

Народный артист Украины и экс-министр культуры Евгений Нищук рассказал о службе в аэроразведке.

Говорит, война не выбирает профессии, а навыки, приобретенные в мирной жизни, пригодятся на поле боя.

— Практически в первые дни, когда российские оккупанты подходили к Киеву, мы вступили в добровольческий батальйон Украина и создали группу, в которую входили известные кинооператоры… Мы создали группу аэророзведки и более месяц были в направлении Ирпень-Буча, — отметил Нищук.

Говорит, когда оккупанты отступили, они отправились на Юг, где Евгений официально мобилизовался.

— Насчет аэророзведки, то так вышло. Были люди, у которых были дроны и навыки пилотирования. После мы перешли также на беспилотники… Это война беспилотных аппаратов, артиллерий, возможность обнаруживать технику, склады боеприпасов оккупантов. Это современная война, — сказал Нищук.

Ранее в эксклюзивном интервью Фактам ICTV Евгений Нищук рассказал о совмещении службы с актерством. Также он поделился мнением по поводу того, каким станет театр после нашей победы в полномасштабной войне с РФ.

Читайте
Выход из порта первого судна с зерном и обстрелы Харькова и Днепропетровщины: что происходит на 159-й день войны в Украине

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бои на Херсонщине и уничтожение складов оккупантов: ситуация в регионах на 1 августа
Бои на Херсонщине и уничтожение складов оккупантов: ситуация в регионах на 1 августа
В Николаеве обстрелами разбит травмпункт больницы, три человека ранены
В Николаеве обстрелами разбит травмпункт больницы, три человека ранены
СБУ разоблачила планы РФ по псевдореферендуму в Херсонской области
СБУ разоблачила планы РФ по псевдореферендуму в Херсонской области
Офис омбудсмена подтвердил принудительную депортацию более 5600 украинских детей в РФ
Офис омбудсмена подтвердил принудительную депортацию более 5600 украинских детей в РФ
Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы: детали
Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы: детали
Минус 200 оккупантов и 16 артсистем: потери РФ в Украине за сутки
Минус 200 оккупантов и 16 артсистем: потери РФ в Украине за сутки
Выплаты для ВПЛ: что изменится с 1 августа 2022
Выплаты для ВПЛ: что изменится с 1 августа 2022
Денежная помощь от $1KProject: как украинцам получить $1 тыс.
Денежная помощь от $1KProject: как украинцам получить $1 тыс.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка