Война не выбирает профессии: экс-министр Нищук про службу в аэроразведке

Народный артист Украины и экс-министр культуры Евгений Нищук рассказал о службе в аэроразведке.

Говорит, война не выбирает профессии, а навыки, приобретенные в мирной жизни, пригодятся на поле боя.

— Практически в первые дни, когда российские оккупанты подходили к Киеву, мы вступили в добровольческий батальйон Украина и создали группу, в которую входили известные кинооператоры… Мы создали группу аэророзведки и более месяц были в направлении Ирпень-Буча, — отметил Нищук.

Говорит, когда оккупанты отступили, они отправились на Юг, где Евгений официально мобилизовался.

— Насчет аэророзведки, то так вышло. Были люди, у которых были дроны и навыки пилотирования. После мы перешли также на беспилотники… Это война беспилотных аппаратов, артиллерий, возможность обнаруживать технику, склады боеприпасов оккупантов. Это современная война, — сказал Нищук.

Ранее в эксклюзивном интервью Фактам ICTV Евгений Нищук рассказал о совмещении службы с актерством. Также он поделился мнением по поводу того, каким станет театр после нашей победы в полномасштабной войне с РФ.

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