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Пломба за 600 грн: на Прикарпатті державна стоматологія дорожча за приватну

У Калуші на Прикарпатті стоматологи комунальної клініки деруть з пацієнтів утридорога. Найпростіша пломба – 600 гривень. Складніший випадок потягне на 1400 і жодних пільг.

Керівник закладу каже, самі вираховують тарифи. Адже лікарі власним коштом купують обладнання, препарати, ремонтують кабінети. Втім, чому комунальна стоматологія дорожча приватної, пояснити не можуть.

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Водночас, у МОЗі проблеми не бачать і стверджують – визначення ціни – право кожної клініки, а люди можуть обрати, що їм більше підходить.

Лікарі кажуть, їх змушують виставляти такі ціни. Тарифи розписали, коли перейшли в новий статус – комунальне підприємство. Задля економії. Так працюють вже кілька тижнів.

До слова, українці серед найхворобливіших націй світу. У рейтингу здоров’я від ВООЗ ми посідаємо 97 місце зі 156.

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