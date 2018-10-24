Пляшки з хімікатами з людський зріст: отруйне звалище на Черкащині
Отрутохімікати – за 200 метрів від людських осель. У містечку Городище на Черкащині хтось облаштував звалище ємностей з-під гербіцидів просто на землі.
Два місяці сюди звозили токсичні каністри. Люди скаржаться на нестерпний сморід. І бояться – що ці гори пляшок – труять їхню воду і землю.
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Сморід біля звалища – нестерпний. Одразу починає дерти в горлі і сушити слизову оболонку, скаржаться місцеві жителі.
Екологи зафіксували численні порушення законодавства і недотримання вимог щодо поводження з відходами.
До слова, куди поділися мільони на ремонт доріг і мостів Прикарпаття.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-24Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.