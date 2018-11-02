По 15 тис. грн на самовдосконалення: Фонд Україна нагородив найкращих студентів

Маленькі музиканти з невеличкого містечка Чугуїв поблизу Харкова отримали фортепіано Essex легендарної компанії Steinway.

Мрію учнів музичної школи здійснив благодійний президентський Фонд Леоніда Кучми Україна. Інструменти всесвітньо відомої компанії Леонід Данилович вручає дітям особисто – велику програму започаткували п`ять років тому.

Нині такі фортепіано мають юні піаністи чи не в кожному куточку країни. Також другий президент України підтримує талановиту молодь технічних вишів. Тож семеро найкращих студентів-авіаторів отримали іменні стипендії.

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У їхніх заліковках – лише п’ятірки, вони пишуть наукові роботи і мріють розвивати аерокосмічну галузь країни. Максим працює над вдосконаленням двигунів для літаків. Його розробка допоможе збільшити термін їхньої експлуатації та знизити аварійність.

Кожен зі стипендіатів Фонду отримує по 15 тисяч гривень, таке заохочення для молоді – стимул для подальшого самовдосконалення, каже Леонід Кучма.

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Опубліковано Листопад, 02 в 16:43



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