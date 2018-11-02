Факти / Відео / Україна / По 15 тис. грн на самовдосконалення: Фонд Україна нагородив найкращих студентів/

По 15 тис. грн на самовдосконалення: Фонд Україна нагородив найкращих студентів

Маленькі музиканти з невеличкого містечка Чугуїв поблизу Харкова отримали фортепіано Essex легендарної компанії Steinway.

Мрію учнів музичної школи здійснив благодійний президентський Фонд Леоніда Кучми Україна. Інструменти всесвітньо відомої компанії Леонід Данилович вручає дітям особисто – велику програму започаткували п`ять років тому.

Нині такі фортепіано мають юні піаністи чи не в кожному куточку країни. Також другий президент України підтримує талановиту молодь технічних вишів. Тож семеро найкращих студентів-авіаторів отримали іменні стипендії.

Дивіться: Виставка про жінок і їхній простір: живий архів українок у PinchukArtCentre

У їхніх заліковках – лише п’ятірки, вони пишуть наукові роботи і мріють розвивати аерокосмічну галузь країни. Максим працює над вдосконаленням двигунів для літаків. Його розробка допоможе збільшити термін їхньої експлуатації та знизити аварійність.

Кожен зі стипендіатів Фонду отримує по 15 тисяч гривень, таке заохочення  для молоді – стимул для подальшого самовдосконалення, каже Леонід Кучма.

Раніше Факти ICTV писали, де взяти натхнення для геніальної ідеї і як не втратити віру після поразки.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чому США не погодяться брати участь у Мінському форматі – Кучма назвав причину
Президенти України
Припинення агресії РФ і мир – Порошенко зустрівся з Кравчуком, Кучмою та Ющенком
Демченко представить Україну в ТКГ. Що відомо про дипломата
Руслан Демченко
Кучму в Мінську замінить дипломат Демченко
Іменні стипендії та фортепіано: найкращі студенти отримали нагороди від фонду Україна
Кучма назвав можливого наступника і розповів про результати роботи ТКГ
Якщо побудують Північний потік-2, наша труба буде порожня – Кучма
Леонід Кучма
Кучма у Мінську витримав критику і взяв на себе найбільший удар

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка