Побиття військового у храмі УПЦ МП: неочікуване завершення історії

Священники Московського патріархату буквально копняками вигнали військового Артура Ананьєва із Свято-Покровського собору в Хмельницькому. Відео цього інциденту моментально розлетілося в мережі.

В офіційній заяві пресслужби єпархії зазначили: чоловік у військовій формі вчинив напад на священнослужителя, зірвав богослужіння та зіпсував Євангеліє.

А що говорить сам військовий?

25-річний Артур Ананьєв пішов добровольцем у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення, на війні отримав поранення. Розповідає: у соборі він лише поцікавився, допоки в українських храмах правитимуть службу російською?

– Пішов у церкву, тому що мене обурює, що люди гинуть, військові гинуть, діти – а в цей час московський шабаш проводить свої служби та розколює народ! Московські поплічники звинувачують мене, що я кинув Євангеліє, хоча це зробив безпосередньо сам піп, – пояснює боєць.

Реакція поліції

Поліцейські, які прибули на місце, забрали військового у відділок, склали протокол за хуліганство. Згодом, коли історія набула розголосу, справу перекваліфікували: тепер за фактом побиття військовослужбовця порушили кримінальне провадження. За основу взяли відео інциденту, де Ананьєв навіть не відбивається, а от святі отці добряче його гамселять.

– Наразі поліцейські працюють з усіма учасниками, свідками та очевидцями події з метою встановлення всіх деталей, – підкреслює речниця Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега.

Після ранкової служби Артура шпиталізували. У військового закрита черепно-мозкова травма, він зараз під наглядом лікарів.

Реакція громади

Громаду ж Хмельницького обурило таке ставлення священників до бійця. Вже за кілька годин після інциденту під стінами Свято-Покровського собору зібрались тисячі містян. Люди проголосували за перехід Свято-Покровського храму до Православної церкви України – зібрали понад 2 тис. підписів.

На інцидент із військовим відреагувала й влада Хмельницького. Міський голова Олександр Симчишин ініціював позачергову сесію, яку зібрали, аби скасувати право УПЦ МП на користування земельними ділянками на території церкви.

А вже ввечері того дня в соборі вперше за десятки років пройшла служба українською мовою.

Сам військовий дякує всім за підтримку і каже, що готовий і далі боротись за українську мову та церкву.

– Я буду продовжувати боротьбу проти Московського патріархату , щоб вигнати усіх цих окупантів зі святих місць до Росії, – твердить боєць.

Ключі від храму вже передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання. Комісія зробить опис майна, і на Великдень в українському соборі проведуть першу святкову службу.

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