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Факты / Видео / Украина

Погоны не давят: первый выпуск школьников-кадетов в Киеве

29 мая состоялся выпускной первых украинских кадетов-школьников столичного кадетского корпуса.

Ребята чеканили шаг на площади Конституции рядом с Верховной Радой. Они начали обучение с детского возраста и провели в стенах заведения 10 лет. Раньше такого вида образования в Украине не было, в Суворовское училище принимали только из старших классов.

Перед торжественным парадом дети заметно волнуются, и совершенствуют последние движения. Самых маленьких опрыскивают водой из дозатора, чтобы не упали в обморок на солнце.

Для кадетов-первоклассников еще велики фуражки, широковатые погоны, но ребята держатся устойчиво.

Выпускники в последний раз целуют флаг лицея и танцуют последний школьный вальс. После этого они в последний раз бросают фуражки и строят планы на будущее.

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Кадетский корпус в этом году празднует свое 10-летие. Большинство выпускников после обучения выбирает именно военную специальность, а также война на Востоке не уменьшила количества учеников, сейчас их более семи сотен.

Напомним, ранее Факты ICTV писали когда украинские школьники будут праздновать последний звонок и выпускной в 2019 году

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