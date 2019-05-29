Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Погони не тиснуть: перший випуск школярів-кадетів у Києві

29 травня відбувся випускний перших українських кадетів-школярів столичного кадетського корпусу.

Хлопці карбували крок на площі Конституції поруч із Верховною Радою. Вони почали навчання з дитячого віку і провели у стінах закладу 10 років. Раніше такого виду освіти в Україні не було, у Суворовське училище брали лише зі старших класів.

Перед урочистим парадом діти помітно хвилюються, і удосконалюють останні рухи. Найменших оприскують водою з дозатора, аби не знепритомніли на сонці.

Для кадетів-першачків ще завеликі кашкети, заширокі погони, але хлопці тримаються стійко.

Випускники востаннє цілують прапор ліцею і танцюють останній шкільний вальс. Після цього вони востаннє кидають кашкети і будують плани на майбутнє.

Читайте: Скільки коштує випускний 2019: ціни на ресторан, одяг і розваги

Кадетський корпус цьогоріч святкує своє 10-річчя. Більшість випускників після навчання обирає саме військову спеціальність, і навіть війна на Сході не зменшила кількості учнів, нині їх понад сім сотень.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали коли українські школярі будуть святкувати останній дзвоник та випускний у 2019 році

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли випускний і останній дзвоник 2019 в школах України
Нова мода на випускні: тур Європою замість бенкету і дорогого вбрання
Сукня на випускний 2019: чи варто брати наряд в оренду і які ризики
Від кіс до хвиль у стилі бохо: 5 зачісок на випускний 2019
Випускний 2019: тренди манікюру для коротких і довгих нігтів
Скільки коштує випускний 2019: ціни на ресторан, одяг і розваги
Подвійні стрілки та кольорові вії: тренди макіяжу на випускний 2019
Костюм на випускний 2019: як підібрати модний образ для хлопця

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка