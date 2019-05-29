Погони не тиснуть: перший випуск школярів-кадетів у Києві

29 травня відбувся випускний перших українських кадетів-школярів столичного кадетського корпусу.

Хлопці карбували крок на площі Конституції поруч із Верховною Радою. Вони почали навчання з дитячого віку і провели у стінах закладу 10 років. Раніше такого виду освіти в Україні не було, у Суворовське училище брали лише зі старших класів.

Перед урочистим парадом діти помітно хвилюються, і удосконалюють останні рухи. Найменших оприскують водою з дозатора, аби не знепритомніли на сонці.

Для кадетів-першачків ще завеликі кашкети, заширокі погони, але хлопці тримаються стійко.

Випускники востаннє цілують прапор ліцею і танцюють останній шкільний вальс. Після цього вони востаннє кидають кашкети і будують плани на майбутнє.

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Кадетський корпус цьогоріч святкує своє 10-річчя. Більшість випускників після навчання обирає саме військову спеціальність, і навіть війна на Сході не зменшила кількості учнів, нині їх понад сім сотень.

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