Похороны Давида Черкасского: в Киеве простились с легендой мультипликации

В столичном Доме кино простились с легендой отечественной мультипликации – Давидом Черкасским. Именно он создал мультфильмы: Приключения капитана Врунгеля, Остров сокровищ, Доктор Айболит.

Украинский режиссер ушел из жизни в возрасте 87 лет. Проститься с выдающимся художником пришли близкие, друзья, коллеги.

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Говорят, в жизни Давид Янович был очень веселым и остроумным человеком, прекрасным рассказчиком, но одновременно ответственным и серьезным, когда речь шла о помощи. Он никогда не жалел денег, всегда поддерживал добрым словом и советом.

Друзья уверены, что за поминальной трапезой острая боль потерь непременно перерастет в воспоминания о необычайном чувстве юмора Давида Черкасского, остроумные шутки и высказывания. А на его мультипликационных шедеврах вырастет еще не одно поколение украинцев.

К слову, Факты ICTV сообщали, что актриса Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 15:06



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