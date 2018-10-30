Умер Давид Черкасский: чем запомнился известный мультипликатор

Умер известный мультипликатор – Давид Черкасский. Именно он создал мультфильмы: “Приключения капитана Врунгеля”, “Остров сокровищ”, “Доктор Айболит” …. Черкасскому было 86 лет. Два месяца назад у него был инсульт и все это время за жизнь художника боролись врачи в реанимации.

Давид Черкасский решил, что будет мультипликатором в шесть лет. Маленьким он обожал мультфильмы. Не пропускал ни одного. И хотя после школы пошел учиться на инженера-строителя – обойти судьбу не смог. Чтобы делать мультипликацию пришлось самому научиться рисовать. Уже за первый свой режиссерский дебют получил премию на мультипликационном фестивале в Румынии.

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Давид Черкасский стал новатором анимации – именно он впервые объединил в кадре мультипликацию и игровые съемки. Его мультики до сих пор выглядят современными.

Друзья рассказывают – до последнего Давид оставался оптимистом – любил повторять: жизнь прекрасна!

К слову, Факты ICTV сообщали, что актриса Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП.

Опубликовано Октябрь, 30 в 21:44



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