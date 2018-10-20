В ДТП под Киевом погибла актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская.

По данным Фактов ICTV, Марина Поплавская погибла в ДТП, еще два актера Дизель Шоу госпитализированы с травмами.



Телеканал ICTV выражает искренние соболезнования родным и близким Марины, ее коллегам и поклонникам. Мы шокированы и скорбим вместе с вами.

Ранее основатель dtp.kiev.ua Владислав Антонов сообщил в Facebook, что звезда Дизель Шоу Марина Поплавская погибла в ДТП, которое произошло около 7.00 утра вблизи села Мила Киево-Святошинского района на автодороге Киев-Чоп.

По его словам, еще 4 актеров получили тяжелые травмы.

Он отметил, что автобус с актерами Неоплан столкнулся с грузовым автомобилем Даф.

Полиция Киевской области подтвердила, что в 5.55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила произошло столкновение автобуса Неоплан и грузовика, в результате чего погибла женщина – пассажир автобуса.

– По предварительным данным, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла…Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу, – говорится в сообщении.

Водителя автобуса задержали, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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К слову, вчера в ДТП с автобусом в Польше пострадали украинцы.