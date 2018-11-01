Похорон Давида Черкаського: в Києві попрощалися з легендою мультиплікації

У столичному Будинку кіно попрощалися з легендою вітчизняної мультиплікації – Давидом Черкаським. Саме він створив мультфільми: Пригоди капітана Врунгеля, Острів скарбів, Лікар Айболит.

Український режисер пішов з життя у віці вісімдесяти семи років. Попрощатися з видатним митцем прийшли близькі, друзі, колеги.

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Кажуть, в житті Давид Янович був надзвичайно веселою й дотепною людиною, прекрасним оповідачем, але водночас відповідальним і серйозним, коли йшлося про допомогу. Він ніколи не шкодував грошей, завжди підтримував добрим словом і мудрою порадою.

Друзі упевнені, що за поминальною трапезою гострий біль втрат неодмінно переросте у спогади про надзвичайне почуття гумору Давида Черкаського, дотепні жарти і висловлювання. А на його мультиплікаційних шедеврах виросте ще не одне покоління українців.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що актриса Дизель Шоу Марина Поплавська загинула у ДТП.

Опубліковано Листопад, 01 в 15:06



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