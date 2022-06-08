Покажем и Мариуполь: Педан рассказал о тревел-блоге по украинским вузам

Ведущий Нового канала Александр Педан рассказал о YouTube-проекте Универ Check, который призван помочь украинским абитуриентам.

Говорит, его дочери 17 лет и она является абитуриентом, поэтому он решил сделать образовательное путешествие по Украине.

— Мы поехали искать дочери университет. 10 городов, 12 университетов. Запоминали происходящее в этих учебных заведениях с положительной точки зрения. Пытались сконцентрироваться на том, что самое сильное есть в университетах, регионах и куда поступать, — сказал Александр.

Признается, выбирали субъективно, учитывая рейтинги и то, что писали подписчики. Также хотели показать всю Украину – были на Севере Сум, в Мариуполе, Харькове, Львове.

— Хотели показать всю красоту. Это не просто проект об университетах. Уже вышло два эпизода — о Львовской политехнике и Полтавском государственном медицинском университете. Учитывая то, что к медицине я ничего не имею, но это настолько интересно посмотреть всю кухню, как учатся врачи, — сказал Педан.

Видео были сняты до полномасштабной войны. Говорит, стал вопрос — время ли сейчас такое выпускать, но аудитория сказала, что дети должны учиться.

Говорит, будет сюжет и о Мариуполе.

– Нам написал наш гид из Мариуполя, что если мы можем, то, чтобы показали, какой был Мариуполь, — отметил Александр.

Каждый новый сюжет выходит по вторникам в 16.00.

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